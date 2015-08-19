أخبار عاجلة

عيش الليلة - أحمد زاهر: "في ثانوي بقيت قليل الأدب" ويحكي موقف كوميدي أثناء هروبه من المدرسة -
ستاد مصر: لقاء مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بفريق الاهلى عقب مباراته مع بتروجيت -
ستاد مصر: تصريحات حسن شحاتة المدير الفنى لفريق بتروجيت عقب مباراته مع الأهلى -
حظك اليوم برج الميزان الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مانشستر يجدد عقد «لينجارد» لمدة 4 مواسم -
في «البريميرليج».. توتنهام الأكثر تسجيلا وليفربول يستقبل 18 هدفا -
عيش الليلة - النجمة لوسي للفنان أشرف عبد الباقي: "أنت كنت بتسرق الأرانب" -
عيش الليلة - دخول مميز للنجمة لوسي والنجم أحمد زاهر مع الفنان أشرف عبد الباقي -
عيش الليلة - أحمد زاهر: أول مرة قدام الكاميرا في مسلسل ذئاب الجبل "دهنوني أسود وصوروني من قفايا" -
عاجل: “بالأسماء”.. اشتباكات عنيفة منذ قليل بين الجيش ومسلحين بالعريش وسقوط شهداء ومصابين وسيارات الإسعاف تهرع إلى مكان الاشتباكات والجيش يثأر للمجندين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

أحدث الدراسات: القلق يسرق من عمرك 5 سنوات

Google+ Print
أحدث الدراسات: القلق يسرق من عمرك 5 سنوات أحدث الدراسات: القلق يسرق من عمرك 5 سنوات
كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون بريطانيون، أن القلق يسلب من العمر ما يقرب من خمس سنوات.

وكشفت الأبحاث أننا نقضى فى المتوسط ساعة واحدة و50 دقيقة نعانى من القلق فى اليوم الواحد، بما يصل إلى 12 ساعة و53 دقيقة فى الأسبوع أو أربع سنوات و11 شهرا فى العمر علماً بأن متوسط العمر 64 عاماً.

وأوضح الباحثون أن القلق يشمل المخاوف المالية، والتأخير عن حدث هام، وصحة أحد أفراد الأسرة، فقدان القطار أو التاخر عن السفر، عدم الاستيقاظ فى الميعاد المحدد.

ووجدت الدراسة التى شملت على أكثر من 2000 شخص من البريطانيين، أننا نفقد 84 فى المائة من النوم بسبب القلق.

وأضاف الباحثون أن التعامل الصحيح مع الهموم أمر مهم حيث يترتب عليه قضاء وقت أقل فى الشعور بالقلق، مما يتيح لك التمتع بمزيد من الأشياء دون قلق من أن تسير بشكل خاطئ أو بسبب عدم التخطيط، وذلك عن طريق التحدث إلى صديق أو أحد أفراد العائلة أو ممارسة الرياضة.

وقد نشرت نتائج الدراسة مؤخراً عبر صحيفة " الديلى ميل" البريطانية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365