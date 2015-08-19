أحدث الدراسات: القلق يسرق من عمرك 5 سنوات

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون بريطانيون، أن القلق يسلب من العمر ما يقرب من خمس سنوات.

وكشفت الأبحاث أننا نقضى فى المتوسط ساعة واحدة و50 دقيقة نعانى من القلق فى اليوم الواحد، بما يصل إلى 12 ساعة و53 دقيقة فى الأسبوع أو أربع سنوات و11 شهرا فى العمر علماً بأن متوسط العمر 64 عاماً.

وأوضح الباحثون أن القلق يشمل المخاوف المالية، والتأخير عن حدث هام، وصحة أحد أفراد الأسرة، فقدان القطار أو التاخر عن السفر، عدم الاستيقاظ فى الميعاد المحدد.

ووجدت الدراسة التى شملت على أكثر من 2000 شخص من البريطانيين، أننا نفقد 84 فى المائة من النوم بسبب القلق.

وأضاف الباحثون أن التعامل الصحيح مع الهموم أمر مهم حيث يترتب عليه قضاء وقت أقل فى الشعور بالقلق، مما يتيح لك التمتع بمزيد من الأشياء دون قلق من أن تسير بشكل خاطئ أو بسبب عدم التخطيط، وذلك عن طريق التحدث إلى صديق أو أحد أفراد العائلة أو ممارسة الرياضة.

وقد نشرت نتائج الدراسة مؤخراً عبر صحيفة " الديلى ميل" البريطانية.