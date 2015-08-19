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طبيب: عدم السيطرة على معدلات السكر بالدم تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب

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طبيب: عدم السيطرة على معدلات السكر بالدم تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب طبيب: عدم السيطرة على معدلات السكر بالدم تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب
خلال محاضرة ألقاها بمؤتمر الملتقى العربى للسكر، أكد الدكتور أيمن صالح أستاذ أمراض القلب بطب عين شمس، أن هناك علاقة بين السكر والإصابة بأمراض القلب.

وقال يعتبر السكر أحد عوامل الخطورة القوية والرئيسية لأمراض القلب وخاصة ضيق الشرايين التاجية ومرض ضعف عضلة القلب وحدوث مضاعفات السكر على القلب لها علاقة بطول مدة مرض السكر، أى كلما طالت فترة الإصابة بالسكر زاد احتمال الإصابة بأمراض القلب.

وأشار أن عدم السيطرة على معدلات السكر بالدم تزيد احتمالات الإصابة بأمراض القلب، موضحا أنه عندما ننظر لمريض السكر يجب أن نهتم ليس فقط بضبط معدلات السكر، ولكن بضبط ضغط الدم وخفض نسبة الكولسترول منخفض الكثافة، وذلك لأن هناك علاقة معقدة ومتداخلة بين عوامل الخطورة المختلفة من أهمها التدخين.

وأكد أن وجود مرض السكر يرفع من مخاطر الأزمات القلبية لدى مريض الضغط المرتفع ويزيد من معدلات جلطات القلب لدى مريض القصور المستقر فى الدورة التاجية، ولهذه الأسباب فمريض السكر المصاب بهذه الأمراض المصاحبة يجب أن يلقى الاهتمام الشديد وإعطاؤه كل الأدوية التى تعطى وقاية ثانوية من هذه المضاعفات.

وأشار أن نتائج جراحات الشرايين أو العلاج باستخدام الدعامات نتائجها أقل فى بعض مرضى السكر عن غيرهم غير المصابين بالمرض، موضحا أنه يجب مراعاة الدقة فى اختيار وسيلة تروية عضلة القلب والشرايين فى مرضى السكر لتحديد الوسيلة الأنسب لهم.

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مصر 365