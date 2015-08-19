دراسة أمريكية بتقولك لو عاوز تخس الجيم لوحده مش كفاية

نتائج جديدة وهامة كشفت عنها مؤخراً دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة لويولا الأمريكية، حيث أشارت أن الاقتصار على الذهاب إلى الجيم وممارسة الأنشطة البدنية فقط ليس كافياً للتمتع بالرشاقة والتخلص من الوزن الزائد.

وأشارت الدراسة أنه من الضرورى جدا اتباع حمية غذائية مشددة وعدم تناول الأطعمة بحرية تامة، وخاصة أن الإنسان تتحفز شهيته ويشعر بجوع شديد عقب الانتهاء من ممارسة الرياضة، وهو ما يجعل البعض يتناول كميات كبيرة من الطعام ليسد جوعه، وبالتالى يفشلون فى التخلص من الوزن الزائد.

وأكد الباحثون أن الحل الوحيد للتخلص من الوزن الزائد هو الحصول على سعرات حرارية قليلة والحد من تناول الأطعمة الغنية بالسكر والدهون، للتمتع بالجسم الرشيق الذى طالما حلمتم به.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "International Journal of Epidemiology"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الثامن عشر من شهر أغسطس الجارى.