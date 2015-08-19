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مباشر - بازل 0-1 مكابي تل أبيب .. النني أساسيا

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مباشر - بازل 0-1 مكابي تل أبيب .. النني أساسيا مباشر - بازل 0-1 مكابي تل أبيب .. النني أساسيا

يشارك محمد النني لاعب وسط بازل من البداية مع فريقه أمام مكابي تل أبيب في لقاء ذهاب المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى مجموعات دوري أبطال أوروبا.

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وتقدم إيران زهافي لمكابي تل أبيت بهدف الدقيقة 30.

بازل يستضيف مكابي تل أبيب في ذهاب المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى مجموعات دوري أبطال أوروبا.

ويلعب النني أساسيا منذ البداية في اللقاء الذي من المنتظر أن ينطلق بعد أقل من ساعة من الآن.

وجدير بالذكر إن بازل نجح في الوصول إلى المرحلة الأخيرة من التصفيات بعد تخطي عقبة ليخ بوزنان البولندي في المرحلة الثالثة من التصفيات ليصل إلى المرحلة النهائية.

ويحجز الفائز من مواجهة بازل ومكابي تل أبيب مقعدا في مجموعات دوري أبطال أوروبا قبل أن تحدد القرعة في أي مجموعة ومع أي فرق سيكون.

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