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ننشر صورة المتهم المنتحر بإلقاء نفسه من الطابق الثالث لمحكمة شبرا الخيمة

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ننشر صورة المتهم المنتحر بإلقاء نفسه من الطابق الثالث لمحكمة شبرا الخيمة ننشر صورة المتهم المنتحر بإلقاء نفسه من الطابق الثالث لمحكمة شبرا الخيمة
حصل "اليوم السابع " على صورة المتهم، الذى ألقى بنفسه من الطابق الثالث لمحكمة شبرا الخيمة أثناء عرضه على النيابة لاتهامه بالاشتراك مع ربة منزل بخطف طفل وطلبهما فدية 2 مليون لإعادته .

كان اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا من النقيب نصر الدين محمد، رئيس نقطة شرطة مستشفى النيل للتأمين الصحى بشبرا الخيمة، أفاد فيها لأن "محمد. ر. م" 40 سنة لفظ أنفاسه الأخيرة، فور وصوله المستشفى متثأثرا بجروحه الناجمة عن انتحاره بأن قفز من مبنى المحكمة أثناء عرضه على نيابة قسم ثان شبرا الخيمة.

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