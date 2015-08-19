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غدا.. الحكم على الراقصة برديس وشاكيرا بتهمة التحريض على الفسق

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غدا.. الحكم على الراقصة برديس وشاكيرا بتهمة التحريض على الفسق غدا.. الحكم على الراقصة برديس وشاكيرا بتهمة التحريض على الفسق
تصدر غدا الخميس محكمة جنح العجوزة برئاسة المستشار محمد فتحى وحضور على السيسى ممثل النيابة العامة بسكرتارية محمد عبد الحكيم حكمها على الراقصتين برديس وشاكيرا لاتهامهما بالتحريض على الفسق ونشر الرذيلة والفعل الفاضح وصناعة خادش للحياء.

وكانت الراقصة برديس، قد اعترفت أمام نيابة العجوزة برئاسة المستشار أحمد دبوس، أن مخرج "كليبها" هو من طالبها بتنفيذ حركات وإيماءات مثيرة، وكانت تستجيب له بحكم خبرته فى تصوير الفيديو كليب، وبحثا عن الشهرة، وحتى يكون عليها إقبال فى الأفراح، ولم يكن هدفها إثارة الغرائز.

وأضافت برديس أمام كريم رستم وكيل أول نيابة العجوزة أن مباحث الآداب ألقت القبض عليها أثناء وصلة رقص لها بأحد كباريهات شارع الهرم، ولم تعلم بأمر ضبط وإحضارها.

بينما نفت المطربة شاكيرا كل التهم الموجهة لها من قِبَل النيابة، مؤكّدة أنها تقدم فنا راقيا ليس به أى إثارة أو تحريض على الفسق، وأن مخرج الكليب هو من يطلب منها بعض الحركات، مشيرة إلى أنها تعمل منذ سنوات بتصريح من المصنفات الفنية كفنانة استعراضية، وهى مهنة قانونية، وتدفع الضرائب، وعضوة بنقابة المهن التمثيلية، وكل المحاضر التى قُدِّمَت ضدها كيدية.

وكانت نيابة العجوزة قد واجهت الراقصتين برديس وشاكيرا، بكليبى "الفلفل والكمون"، و"يا واد يا تقيل"، واعترفتا بأنهما من ظهرا بالكليبين، ونفيا التُهَم المنسوبة.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت نيابة العجوزة بلاغًا من أحد المحامين، يتهم فيه الراقصتين برديس، وشاكيرا، بالتحريض على الفسق، ونشر الرذيلة، بسبب تصويرهما كليبات بها مشاهد وايماءات جنسية تدعو للفسق.
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مصر 365

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