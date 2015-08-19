طالب بطب الشرقية يصيب 4 أشخاص بالخرطوش بسبب خلافات الجيرة

ألقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، مساء اليوم الأربعاء، القبض على طالب بكلية الطب ، أصاب 4 أشخاص من جيرانه بالخرطوش لخلافات الجيرة ، وتم التحفظ عليه وعلى السلاح تحت تصرف النيابة العامة.

تلقي اللواء خالد يحيي مدير أمن الشرقية، إخطار من العميد رجب محمود مأمور مركز شرطة الإبراهيمية، يفيد ببلاغ بوصول 4 أشخاص لمستشفي الإبراهيمية العام مصابين بخرطوش ،وتبين من التحريات قيام " أ ال م "19 سنة طالب بكلية الطب بإصابة المجني عليهم ، من طبنجة خرطوش ، وذلك لخلافات بين زوج والدته وجيرانه بسبب استياءهم ،من رائحة مطحن زوج والدة طالب كلية الطب ،وتم ضبط الطالب والسلاح وجاري تحرير محضر بالواقعة .

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