إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق الخارجة - أسيوط

أصيب 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق الخارجة ـ أسيوط بالقرب من نقطة الكيلو 112، حيث انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتم نقل المصابين لمستشفى الخارجة العام وتحرر عن ذلك محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كان ورد إخطارًا الى اللواء محمد قاسم مدير أمن الوادى الجديد، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق الخارجة ـ أسيوط بالقرب من نقطة الكيلو 112، ما أسفر عن إصابة كل من أحمد محمد حسين 37 سنة ومحمد عبد العزيز ميرغنى 26 سنة ومحمد حسين سيد 24 سنة ومحمد مأمون أحمد 26 سنة بجروح وكدمات متفرقة بالجسم وحالتهم الصحية مستقرة، حيث تم نقلهم إلى مستشفى الخارجة العام تحرر محضر بالحادث.

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