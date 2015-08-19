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القبض على 3 عاطلين بحوزتهم أسلحة نارية غير مرخصة ومخدرات فى بنى سويف

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القبض على 3 عاطلين بحوزتهم أسلحة نارية غير مرخصة ومخدرات فى بنى سويف القبض على 3 عاطلين بحوزتهم أسلحة نارية غير مرخصة ومخدرات فى بنى سويف
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف اليوم، الأربعاء، بإشراف اللواء رضا طبلية، مدير الأمن، وبرئاسة العميد خلف حسين رئيس المباحث الجنائية، القبض على 3 عاطلين بحوزتهم أسلحة نارية غير مرخصة ومخدرات.

وكانت حملة أمنية قد تمكنت من ضبط كل من مرسي .ح.س 43 سنة مقيم دنديل - مركز ناصر، وبحوزته فرد خرطوش عيار 16 وطلقة من ذات العيار، وتحرر له المحضر رقم 2015/3215 إدارى مركز إهناسيا، ورمضان .ح.ع 55 سنة مقيم هرم ميدوم مركز الواسطى وبحوزته فرد خرطوش عيار 16، وتحرر له المحضر رقم 2015/3242 إدارى مركز الواسطى، وضبط أيمن .م.س 27 سنة مقيم أشمنت مركز ناصر وبحوزته (250) جم من جوهر الحشيش المخدر، بقصد الاتجار، تحرر له المحضر رقم 2015/3329 إدارى مركز ناصر.

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