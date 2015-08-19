بدء عظة البابا تواضروس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بعد توقف 45 يومًا

عاد البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم الأربعاء، إلقاء عظته الأسبوعية بعد توقف دام شهرا ونصف، مصحوبا بزفة الشماسة وزغاريد الأقباط.

وأغلق أمن الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، كنيسة العذراء والأنبا بيشوى مقر عظة البابا تواضروس الجديد بعد دخول البابا والأساقفة بسبب الزحام وامتلاء المقاعد، وفتحت الكشافة الكنسية، قاعة أخرى بالمقر البابوى تضم شاشة عرض عملاقة تسمح للأقباط بمتابعة العظة من خلالها.

وبدأ البابا منذ دقائق طقوس رفع صلوات الشكر والعشية.