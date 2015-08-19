"دار الهندسة": مجرى مائى جديد بمنطقة شرق بورسعيد لإحداث التنمية

كشف المهندس يحيى زكى، المدير التنفيذى لشركة دار الهندسة المكلفة بتنفيذ مشروع محور قناة السويس، أن اجتماع اليوم مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، كان لمناقشة الأمور بتنمية منطقة القناة، معلناً أن دار الهندسة ستقوم بعمل مجرى مائى جديد فى منطقة شرق بورسعيد لإحداث التنمية.

وقال "زكى" فى مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، إنه سيتم البدء فى عمل البنية الأساسية اللازمة لأول منطقة صناعية من ضمن مشروعات تنمية قناة السويس، موضحًا أن المرحلة الأولى لتنمية ميناء شرق بورسعيد تستغرق عامًا واحدًا، وهناك 7 شركات مقاولات مسئولة عن العمل بالمنطقة، ستبدأ العمل فوراً طبقاً لتوجيهات الرئيس.