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الحكومة توافق على إنشاء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

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الحكومة توافق على إنشاء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الحكومة توافق على إنشاء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
وافق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، على مشروع قرار بإنشاء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وينص القرار فى بعض مواده على أن تستبدل عبارة "الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس" بعبارة "الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس" الواردة فى المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 35 لسنة 2003، وتؤول إلى الهيئة ملكية الأراضى والمنشآت المملوكة للدولة داخل المناطق المحددة بقرار رئيس الجمهورية رقم 330 لسنة 2015 الصادر بإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

كما ينص القرار على أن يقدم رئيس مجلس إدارة الهيئة تقريرا سنويا معتمدا من المجلس إلى رئيس مجلس الوزراء عن نشاط الهيئة وموقف التنمية والاستثمار بالمنطقة، وذلك خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية، وتفصح الهيئة عن الإجراءات المتخذة لتطبيق أهدافها وسياساتها وقراراتها ذات الطبيعة التنظيمية واللائحية من خلال نشراتها الرسمية، وذلك طبقا للقواعد والمواعيد التى تحددها لوائحها، وتنشر هذه الإجراءات والقرارات فى الوقائع المصرية.

- السيسى يتابع الإجراءات الخاصة بتنفيذ تنمية منطقة قناة السويس.. "الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للقناة" شخصية اعتبارية وتتبع رئيس الوزراء مباشرة.. والمخطط العام للمشروع يشمل إنشاء 3 مناطق اقتصادية

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مصر 365

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