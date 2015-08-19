مهاب مميش: صدور قرار تشكيل هيئة تنمية قناة السويس خلال ساعات

كشف الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، عن صدور قرار من رئاسة مجلس الوزراء خلال ساعات لتشكيل هيئة تنمية قناة السويس، مشيرًا إلى أن هذه الهيئة ستكون قوية نظرًا للحيز الجغرافى الذى تحتويه وقوة حسابات ودراسات الجدوى الهندسية والملاحية لكل شىء، تابع: "إن شاء الله لما يكمل مينا شرق بورسعيد مع القناة الجديدة ومشروع التنمية مصر ستعود للريادة الاقتصادية والسياسية فى المنطقة".

وأكد "مميش" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "السادة المحترمون" الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى عبر فضائية "ontv"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يريد النهوض بالبلاد فى أسرع وقت ممكن، وأن ينفذ مشروع التنمية بأيادٍ مصرية خالصة من حيث البنية التحتية، متابعًا: "منذ افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة وأنا موجود فى موقعى ولم أذهب لمنزلى".

>