مفاجأة..التحاليل الأولية تؤكد عدم إصابة نجل الحداد المنتحر بالمحلة بالسرطان

فجرت التحاليل الطبية والفحوصات الأولية التى أجريت للطالب كريم بالصف الأول الإعدادى نجل أشرف فاروق خليل 45 سنة حداد مسلح، المنتحر بالمحلة، لعجزه عن توفير تكاليف شراء علاج الكيماوى لنجله، عدم إصابته بالسرطان.

وقال الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بالغربية، إن فريقا طبيا على أعلى مستوى، قام بإجراء التحاليل الطبية وعمل صورة دم وتحاليل كبد وكلى داخل معهد أورام طنطا، بناء على توجيهات الدكتور عادل العدوى وزير الصحة وسعيد مصطفى كامل محافظ الغربية، وجاءت نتيجة التحاليل سلبية، وكشفت عدم وجود إصابات بالمرض، مشيرا إلى أنه تم إرسال تقرير عاجل لوزير الصحة بنتائج هذه التحاليل.

وأضاف شرشر أنه تم حجز الطالب داخل معهد الأورام لحين إجراءات فحوصات طبية أخرى متقدمة للتأكد من إصابته بالسرطان من عدمه.

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