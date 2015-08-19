بالصور.. مدير أمن الغربية يتفقد إدارة قوات أمن طنطا

تفقد اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية يرافقه اللواء حسام خليفة حكمدار أمن الغربية إدارة قوات أمن طنطا فى جولة مفاجئة اليوم الأربعاء، طالع خلالها الحالة المعيشية للمجندين (المطبخ - قاعات الطعام – عنابر الإعاشة – السجن الإدارى).

وشدد مدير أمن الغربية على عدم استلام الفاكهة والخضراوات واللحوم من المتعهد إلا وفقا للمواصفات حرصا على صحة المجندين وتقديم وجبة لهم جيدة الطهى وحسنة الطعم.

وفى كلمته للمجندين أكد مدير أمن الغربية على خطورة العبث بالسلاح وكيفية التعامل معه، ووجه برفع المستوى التدريبى لهم لمواجهة أية تداعيات أمنية محتملة مع حسن التعامل معهم والعمل على حل مشكلاتهم، أن وجدت، كما أكد على عدم الالتفات للشائعات التى من شأنها إثارة البلبلة بين أوساط المجندين.

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