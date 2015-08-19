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غدًا.. محافظ الإسماعيلية يلتقى الفائزين بقطع أراضٍ فى قرية الأمل

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غدًا.. محافظ الإسماعيلية يلتقى الفائزين بقطع أراضٍ فى قرية الأمل غدًا.. محافظ الإسماعيلية يلتقى الفائزين بقطع أراضٍ فى قرية الأمل
أعلن اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، عقد مؤتمر موسع بقصر ثقافة الإسماعيلية فى تمام الساعة العاشرة صباح غدٍ الخميس يحضره جميع الفائزين - فى القرعة العلنية التى سبق إجراؤها باستاد النادى الإسماعيلى لاختيار الفائزين من شباب الخريجين وصغار المزارعين والمنتفعين - بقطع أراضٍ ضمن مشروع استصلاح الأراضى بقرية الأمل التابعة بمركز القنطرة شرق وعددهم 250 شابًا وفتاة يحصل كل منهم على خمسة أفدنة ومنزل وذلك لاستعراض الاشتراطات والأحكام المنظمة لاستلام الأراضى والمنازل. .

يشارك فى المؤتمر كلا من اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية والمهندس صلاح الدين هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والري .
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