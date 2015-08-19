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تخصيص 1224 قطعة أرض لشباب الخريجين والحرفيين بمركز بلاط

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تخصيص 1224 قطعة أرض لشباب الخريجين والحرفيين بمركز بلاط تخصيص 1224 قطعة أرض لشباب الخريجين والحرفيين بمركز بلاط
قال المهندس صابر صقر، رئيس مركز ومدينة بلاط، فى تصريح صحفى اليوم الأربعاء، إن رئاسة المركز خصصت 1200 قطعة أرض بناء للشباب بتقسيمات الشباب، بإجمالى مساحة 250 مترًا مربعًا لكل قطعة لتنفيذ وحدات سكنية عليها بمجرد الانتهاء من اعتماد الحيز العمرانى للتوسعات العمرانية الجديدة للمركز، مؤكدا أنه يجرى توصيل المرافق لهذه القطع بتقسيمات الشباب بالمركز.

وأضاف صقر أن رئاسة المركز اعتمدت تخصيص 24 قطعة أرض أخرى لشباب الحرفيين بالمنطقة الحرفية بالمدينة، حيث تم الانتهاء من تسليم 18 قطعة وجارٍ تسليم الباقى لإقامة مشروعات حرفية ويدوية عليها، وذلك فى إطار جهود المحافظة لتوفير فرص عمل للشباب من خلال المشروعات الحرفية الصغيرة.

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