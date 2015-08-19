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توقيع اتفاقية لإنشاء مدينة تشمل 2000 ورشة صغيرة بدمياط

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توقيع اتفاقية لإنشاء مدينة تشمل 2000 ورشة صغيرة بدمياط توقيع اتفاقية لإنشاء مدينة تشمل 2000 ورشة صغيرة بدمياط

الدكتور اسماعيل طه محافظ دمياط

أعلن محافظ دمياط  الدكتور إسماعيل طه عن توقيع اتفاقية مع وزير الإسكان والصندوق الاجتماعي وبنك الإسكان والتعمير للبدء في مشروع كبير ضمن المليون وحدة سكنية، كما سيقوم الصندوق بمنح القروض للشباب من محدودي الدخل.

وأضاف، خلال مداخلة تليفونية لـ”الحياة اليوم”، مع الإعلامية لبنى عسل، أن المحافظة تعد مجموعة من النماذج لتجهيز الشقق وفرشها، ويتم عرضها على المتقدمين للشراء، وأسعارها لن تزيد عن 20 ألف، بتخفيض 40% من القيمة السوقية، وسيتم التصنيع داخل دمياط، وبأيادي مصرية.

وقال إنه وقع اتفاقية أخرى مع وزراء الصناعة والإسكان والاستثمار، الهدف منها اتخاذ خطوات تنفيذية لبناء مدينة دمياط للأثاث على أكثر من 300 فدان، وسيتم التجهيز للبدء في أعمال الإنشاء، مشيرا إلى أن المدينة تشمل 2000 ورشة صغيرة ومتوسطة، وتوفر 40 ألف فرصة عمل، وأثناء إنشاء المدينة سيتم توفير 150 ألف فرصة عمل أخرى.

وأوضح أن وزارة الصناعة لها دور كبير بالمشاركة بالمكونات الصناعية المتطورة، كما أن الاستثمار تقوم بوضع خطة كيفية الاستثمار الأمثل وسبل التمويل المختلفة، مؤكدا أن المدينة تضم أكبر معرض للأثاث على مساحة 100 ألف متر، موضحا أنه سيتم إعلان الخطة الزمنية لإنشاء مدينة دمياط للأثاث قريبا.

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