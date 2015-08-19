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اعتماد 20 مليون جنيه لإنشاء فرع لشركة مياه الشرب والصرف الصحي

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اعتماد 20 مليون جنيه لإنشاء فرع لشركة مياه الشرب والصرف الصحي اعتماد 20 مليون جنيه لإنشاء فرع لشركة مياه الشرب والصرف الصحي

اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد

صرح اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد، بأن وزارة المالية قامت بإعتماد مبلغ 20 مليون جنيه كمرحلة أولي، وذلك لإنشاء فرع للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالوادي الجديد، وذلك لتسهيل عمليات الإحلال والتجديد والصيانة لشبكات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، والتي لم يتم إجراء صيانة أو رفع كفاءة لها منذ عام 2007 .

وأضاف عشماوي انه يجري حالياً حصر جميع الأصول الخاصة بمياه الشرب والصرف لضمها الي فرع الشركة الجديد . مشيراً الي أن إجمالي الإعتمادات المطلوبة لإنشاء فرع الشركة تقدر بـ 93 مليون جنيه .

يأتي ذلك نتيجة سعي المحافظة وجهودها لإنشاء فرع للشركة بالمحافظة، حيث أنها المحافظة الوحيدة التي لايوجد بها فرع لشركة مياه الشرب والصرف الصحي .

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