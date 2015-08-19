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الحكومة توافق على التعاقد مع سيمنس العالمية لتنفيذ 3 محطات كهرباء بمليار و572 مليون يورو

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الحكومة توافق على التعاقد مع سيمنس العالمية لتنفيذ 3 محطات كهرباء بمليار و572 مليون يورو الحكومة توافق على التعاقد مع سيمنس العالمية لتنفيذ 3 محطات كهرباء بمليار و572 مليون يورو

وافق مجلس الوزراء على قيام الشركة القابضة لكهرباء بالتعاقد مع شركة سيمنس العالمية – بصفتها المتعاقد معها على تنفيذ مشروعات المحطات الثلاث- على عقد صيانة طويل الأجل لمدة 12 سنة أو 66 ألف ساعة تشغيل، وذلك بقيمة إجمالية تقدر بـ (مليار وخمسمائة واثنين وسبعين مليون يورو).
> كما وافق المجلس على البدء فى اتخاذ الاجراءات المتعلقة بتقنين وضع اليد للزراعات الجادة، وذلك بعد العرض الذى قدمه وزير الزراعة، الذى تضمن حصراً لتلك الأراضى.

وأوضح الوزير أنه سيتم البدء فى تقنين وضع اليد للزراعات الجادة وفقاً لاحكام القانون 143 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية للاراضى التى تم حصرها بمعرفة لجان الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وثبت بالمعاينة على الطبيعة انها منزرعة زراعات جادة باستخدام طرق الرى الحديثة حفاظاً على مياه الرى، وذلك وفقاً للاسعار التى يتم تحديدها بمعرفة اللجنة العليا لتثمين اراضى الدولة ، وذلك بهدف تحصيل مستحقات الدولة.

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