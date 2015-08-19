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بالصور.. “صندوق الخير” تكرم أبطال الأولمبياد الخاص بالإسكندرية

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بالصور.. “صندوق الخير” تكرم أبطال الأولمبياد الخاص بالإسكندرية بالصور.. “صندوق الخير” تكرم أبطال الأولمبياد الخاص بالإسكندرية

تكرم ابطال الاولمبياد الخاص

أقامت مساء اليوم مؤسسة صندوق الخير بمشاركة مع القوات البحرية والمنطقة الشمالية العسكرية ومديرية أمن الإسكندرية حفل تكريم للأبطال المصريين الذين حصدوا العديد من المراكز المتقدمة في أولمبياد لوس أنجلوس أغسطس الماضي، وبحضور القبطان ولاء وائل عباس حافظ – صاحب أطول مسافة غوص في قناه السويس، والتي بلغت 50 ميل في 13 ساعة ونصف.

من جانبه قال دكتور محمد علي يوسف – رئيس مجلس إدارة المؤسسة، إنه تم اليوم تكريم عدد 8 أبطال من محافظ الإسكندرية من أصل 56 بطل على مستوى الجمهورية، قد حصدوا ميدليات فى أولمبياد لوس أنجلوس الماضية، وتم تكريمهم بمنحهم دروع وشهادات تقدير.

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