كشف غموض واقعة سرقة مصوغات ذهبية و أموال من شقة بحي العرب ببورسعيد

بورسعيد : جمال نوفل

ألقت مباحث قسم العرب برئاسىة الرائد هاني رشوان، القبض علي أربعة شباب قاموا بسرقة مصوغات ذهبية من داخل شقة سكنية بالحي .

وكان قد تبلغ لقسم شرطة العرب بمديرية أمن بورسعيد من المواطن/”م .خ. أ” تاجر – مقيم دائرة القسم .. بإكتشافه سرقة خزينة حديدية من داخل الشقة سكنه وبداخلها ”أوراق ومستندات شخصية ــ مصوغات ذهبية تقدر بمبلغ 450 ألف جنيه ــ مبلغ مالي 2000 جنيه” .. ولم يتهم أو يشتبه في أحد بالسرقة .

إنتقل على الفور ضباط مباحث قسم شرطة العرب وخبراء الأدلة الجنائية والقوات اللازمة، حيث أمر اللواء مدير أمن بورسعيد بوضع خطة بحث لسرعة كشف غموض الحادث وضبط المتهمين والمسروقات .

ومن خلال تنفيذ بنود تلك الخطة فقد توصلت جهود فريق البحث أن وراء إرتكاب الواقعة كل من: “م. م.ع”- شهرته (صاصا) ــ مقيم دائرة بورفؤاد أول “نجل شقيقة المجني عليه”، “ب.هـ.ك”- مقيم دائرة قسم العرب، ”نجل شقيق المجني عليه”، “ع، ف،ر”- مقيم دائرة قسم الشرق، “ع.أ.م” مقيم دائرة قسم الضواحي .

عقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث قسم شرطة العرب بمديرية أمن بورسعيد برئاسة النقيب هاني رشوان – رئيس مباحث القسم من ضبط المتهمين جميعاً، وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات إعترفوا بإرتكاب الواقعة لمرورهم بضائقة مالية مستخدمين مفتاح المسكن والذي تحصل عليه الأول حال تردده على مسكن المجني عليه نظرا لصلة القرابة فيما بينهم. حيث أرشدوا عن المسروقات والتي تم ضبطها جميعها، وبعرضها على المجني عليه تعرف عليها وإتهم المذكورين بالسرقة .

ووجه اللواء محمود الديب – مدير أمن بورسعيد الشكر لضباط وأفراد قسم شرطة العرب القائمين على التحريات والضبط لسرعة كشف غموض الحادث وضبط المتهمين وإستعادة المسروقات، وأمر بإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة .