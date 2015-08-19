غرق شوارع إسنا بسبب انفجار ماسورة مياه أثناء تجريبها

غمرت المياه عدة منازل وشوارع فرعية بمنطقة المكسر بمدينة إسنا جنوب الأقصر إثر انفجار ماسورة مياه الخط العمومى المتجه من الشيخ مسكين إلى منطقة المكسر وذلك أثناء تجريب، محطة مياه الشرب الجديدة التي كان من المقرر إن يفتتحها رئيس الوزراء قبل إن يقطع زيارته للأقصر أول أمس الاثنين.

وتبين أن هناك عيوب فنية في المحبس الرئيسي الذي يغذي المنطقة والذي ادى لتسريب المياه التي غمرت عدة منازل ومبان بالمنطقة، وعلى الفور أمر، محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، بتدخل سيارات الكسح التابعة لمجلس المدينة وتم شفط المياه من الشوارع. .