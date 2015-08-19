وزيرا الأوقاف السوداني والجزائري يغادرون القاهرة

غادر القاهرة، اليوم الأربعاء، كل من وزير الأوقاف السوداني فاتح تاج السر عبدلله، ووزير الشئون الدينية والأوقاف الجزائري الدكتور محمد عيسى، ورئيس جزر المالديف الأسبق الدكتور مأمون عبد القيوم، وذلك عقب مشاركتهم في مؤتمر دار الإفتاء العالمي.

وكان عنوان المؤتمر “الفتوى.. إشكاليات الواقع وآفاق المستقبل”، حيث إلتقوا فيه بشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة لبحث عدد من القضايا.

وأكدوا جميعا أن الأزهر هو شريان المعرفة والعلم ورمز الوسطية، وأن التعاون معه ضرورة لاجتثاث الفكر المتطرف، كما له دور بارز لأكثر من 1000 عام، لتوصيل رسالة الإسلام وبيان أحكام الدين، و أن الفتاوى التي تصدر من جهات غير رسمية تختلف عن ما جاء به الإسلام، وبعيدة كل البعد عن السماحة ووسطية الإسلام.