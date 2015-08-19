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بالصور.. إحباط محاولة تهريب 31 قطعة أثرية بميناء سفاجا لدولة خليجية‎

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بالصور.. إحباط محاولة تهريب 31 قطعة أثرية بميناء سفاجا لدولة خليجية‎ بالصور.. إحباط محاولة تهريب 31 قطعة أثرية بميناء سفاجا لدولة خليجية‎

بعض من القطع الأثرية المظبوطة

أحبطت الأجهزة الأمنية بميناء سفاجا البحري محاولة تهريب عدد من القطع الأثرية بينها عدد من التماثيل الأثرية المدون عليها كتابات الهيروغليفية وعدد من العملات ورأس تمثال قط و تعود المضبوطات لعدد من العصور القديمة، حيث تمكن ضباط قسم البحث الجنائي بإدارة شرطة ميناء سفاجا من ضبط المدعو “م.أ.ع” 62 سنة حال محاولته تهريب عدد 31 قطعة أثرية لخارج البلاد عن طريق السفر علي إحدى العبارات المغادرة لميناء سفاجا البحري الي ميناء ضبا السعودي.

وتبين أن القطع الأثرية كانت مخباة داخل عدد من الحقائب وتم التحفظ علي المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة وبمواجهة المتهم أقر بصحة الواقعة وقرر إنه وسيط بين الحائز للقطع المضبوطة وبين أحد الأشخاص الذي إتفق معه علي تهريبها لخارج البلاد مقابل نسبة 10% على قيمتها عقب تهريبها وتسليمها لأحد التجار بإحدي دول الخليج العربي.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وإستدعاء لجنة من هيئة الأثار لبيان أثريتها ويباشر المستشار وليد هارون رئيس نيابة سفاجا التحقيقات.

 

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