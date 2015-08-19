لجنة برلمانية عراقية: سقوط الموصل سببه القيادة العراقية بحكومة المالكى

أظهر تقرير أعدته لجنة برلمانية عراقية - اليوم الأربعاء - حققت فى أسباب سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم " داعش" منتصف 2014، بأن القيادة العراقية بحكومة المالكى تجاهلت تقارير ومعلومات مؤكدة بشأن قرب شن التنظيم لهجوم على المدينة الشمالية.

ونقل راديو (سوا) الأمريكى عن اللجنة قولها - فى التقرير أحيل إلى السلطات القضائية - "إن مديرية استخبارات محافظة نينوى، رفعت تقارير مفصلة قبل أكثر من شهر على سقوط الموصل، تضمنت نية التنظيم شن الهجوم، ومحاوره، والمعسكرات التى درب داعش فيها مقاتليه".

وأضافت اللجنة فى تقريرها أن الأداء السيئ للقيادات الأمنية التى أدارت المعركة، جاء ليجهز على الأمل الأخير لصمود المدينة، إذ اقترفت تلك القيادات أخطاء جسيمة سرعت الانهيار الأمنى الذى انتهى بسيطرة "داعش" على الموصل.

وحملت اللجنة المالكى ومسؤولين سياسيين وعسكريين بارزين سابقين، المسؤولية المباشرة عن سقوط المدينة، مضيفا أن المالكى لم يمتلك تصورا دقيقا عن خطورة الوضع الأمنى فى نينوى لأنه كان يعتمد فى تقييمه على التقارير المضللة التى ترفع له من قبل القيادات العسكرية والأمنية دون التأكد من صحتها.

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