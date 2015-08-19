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محتجون لبنانيون يلقون البيض على مقر الحكومة احتجاجا على أزمة النفايات

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محتجون لبنانيون يلقون البيض على مقر الحكومة احتجاجا على أزمة النفايات محتجون لبنانيون يلقون البيض على مقر الحكومة احتجاجا على أزمة النفايات
ألقى محتجون على أزمة النفايات فى لبنان البيض باتجاه مقر اللبنانية المعروف باسم "السراى ، وقد حاولت القوى الأمنية فض اعتصام مجموعة "طلعت ريحتكم" فى ساحة رياض الصلح بوسط بيروت برشّ المياه عليهم، كما أوقفت شابين من المعتصمين أحدهما مخرج .

كما وقع خلاف بين أهالى العسكريين اللبنانيين المختطفين الذين يعتصمون فى ساحة رياض الصلح منذ فترة والمعتصمين من حملة "طلعت ريحتكم"، جراء إزالة أحد الشباب من الحملة صورة لأحد العسكريين المختطفين وإلقائها على القوى الأمنية.

يشار إلى أن مجموعة من الشباب الذين يؤكدون أنهم مستقلون شكلوا حملة سموها " طلعت ريحتكم" احتجاجا على فشل الحكومة فى حل أزمة تراكم النفايات ويطالبون باستقالة وزير البيئة محمد المشنوق.

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مصر 365

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