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وزير البيئة اللبنانى يرجئ البت بفض العروض لمعالجة أزمة النفايات إلى الثلاثاء المقبل

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وزير البيئة اللبنانى يرجئ البت بفض العروض لمعالجة أزمة النفايات إلى الثلاثاء المقبل وزير البيئة اللبنانى يرجئ البت بفض العروض لمعالجة أزمة النفايات إلى الثلاثاء المقبل
أعلن وزير البيئة اللبنانى، محمد المشنوق اليوم، الأربعاء، عن إرجاء البت بفض العروض المالية لمعالجة أزمة ملف النفايات إلى يوم الثلاثاء المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المكلفة درس العروض لمناقصات النفايات المنزلية، الذى عقد فى مقر مجلس الإنماء والإعمار، بمشاركة وزراء البيئة محمد المشنوق، الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، المال على حسن خليل، التنمية الإدارية نبيل دو فريج، ورئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر.


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