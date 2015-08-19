حماس: بعد الاتفاق النووى ستدخل إيران لاعبا أساسيا فى أزمات المنطقة

قال عضو المكتب السياسى لحركة حماس موسى أبو مرزوق، إن الاتفاق النووى بين إيران والدول الكبرى له انعكاسه الكبير على خارطة المنطقة فى ظل التحول الأمريكى نحو إيران.

وكتب أبو مرزوق اليوم، أن "أمريكا باتت تعتبر الجمهورية الإسلامية شريكا فى حل الأزمات، وليس جزءا منها، وتجاوزت عن سياساتها السابقة باعتبار إيران راعية للإرهاب، خاصة فى فلسطين بدعمها لحماس وللجهاد الإسلامى وفصائل أخرى تقاوم إسرائيل" حسبما ذكرت وكالة "سما" الفلسطينية .

وتابع، "إيران تضع فى سلم أولوياتها محاربة الإرهاب خاصة فى العراق وسورية ، وهى نفس الأولوية التى تتبناها أمريكا، ومن هنا وبعد الاتفاق النووى ستدخل إيران لاعبا أساسيا فى أزمات المنطقة"، مشيرا إلى أن ما يهم الفلسطينيين هو عدم تغير الموقف الإيرانى تجاه القضية الفلسطينية.

وأشار إلى تراجع العلاقة التى تربط حماس والجهاد الإسلامى مع إيران، وهو ما أسماه بـ "التوتر المصطنع" الذى لا داعى له، رغم كل الذرائع التى سيقت لتبرير ذلك فى الإعلام .

واعتبر أبو مرزوق أن ماجرى دفع السلطة الفلسطينية لفتح علاقة مع إيران، كما جرى مع سوريا بعد توتر العلاقة بين الطرفين (سوريا وإيران) مع حماس، واصفا هذه الخطوات بأنها "انتهازية وأن السلطة أساءت أكثر مما أحسنت".

وأضاف، "التبدلات فى المنطقة تتغير بسرعة كبيرة ولم تستقر بعد، وإن بقى ثابت وحيد لن يتغير هو الحق الفلسطينى فى كل فلسطين، وعودة الشعب الفلسطينى لدياره، وبوصلة كل الشعوب نحوها".