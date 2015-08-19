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موقع فلسطينى: أبو مازن يقدم استقالته من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير

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موقع فلسطينى: أبو مازن يقدم استقالته من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير موقع فلسطينى: أبو مازن يقدم استقالته من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
قدم سبعة من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير استقالتهم، اليوم الأربعاء، أبرزها الرئيس محمود عباس أبو مازن وحنان عشراوى وصائب عريقات وأحمد مجدلانى ومحمود إسماعيل وأحمد قريع وغسان الشكعة.

وأكد غسان الشكعة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية فى تصريحات لموقع دنيا الوطن: "نعم تقدمنا باستقالاتنا ليتم إجراء انتخابات للجنة التنفيذية خلال جلسة المجلس الوطنى"، مشيرا لاتخاذ اللجنة التنفيذية القرار المناسب السبت المقبل.

وعن سبب الاستقالة قالت المصادر إن جلسة المجلس الوطنى سيعتمد على البند 14 من النظام الأساسى للمجلس بند (ج) وينص على أن يعقد المجلس بحضور ما لا يقل عن ثلث الأعضاء وهو العدد المطلوب لإجراء انتخابات جديدة للجنة التنفيذية.


>ولا يمكن وضع بند انتخاب لجنة تنفيذية جديدة إلا فى حال وجود شعور فى اللجنة التنفيذية لنصف اللجنة على الأقل، وهو ما يعنى أنه وحتى اللحظة اللجنة بحاجة لاستقالة شخصين آخرين.

ومن المتوقع أن يقدم استقالته "زكريا الأغا وأسعد عبد الرحمن وعلى إسحق، حنا عميرة" خلال الساعات القادمة ليتم اضافة بند "انتخاب لجنة تنفيذية جديدة" فى اجتماع المجلس الوطنى المرتقب.

وسيحدد اجتماع السبت موعد عقد جلسة المجلس الوطنى والتى ستكون خلال شهر سبتمبر المقبل، فاستقالة 9 من أعضاء التنفيذية يكفى لإضافة بند انتخاب لجنة جديدة خلال اجتماع المجلس الوطنى.

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مصر 365