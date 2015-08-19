إطلالة على ديكورات غرف نوم 2015

هل تفكرين في تجديد غرفة نومك، بطريقة تتماشى مع الموضة الرائجة؟

يمكن الاستعانة بالأفكار الآتية، والمستمدة من مهندسة الديكور كارلا منذر، التي تشدّد على أهمية المزج بين الراحة والجمالية وبين الفخامة والبساطة في ديكور غرف نوم 2015:

1. للألوان:

يمكن الاستعانة بالألوان البارزة في ديكورات غرف نوم 2015، لطلاء الجدران أو قطع الأثاث و"الاكسسوارات"، ومنها:

- الأخضر الفاتح، مع لمسات برتقالية.

- الأخضر بلون الفستق الحلبي، مع لمسات من الأزرق الغجري (جيبسي).

- البنفسجي، مع لمسات برتقالية.

- الأزرق المائي (أكوا مرين)، مع اللون الوردي (الفلامينغو).

أمّا إذا كنت تفضلين الألوان الهادئة، فيمكنك اللجوء إلى الألوان الحيادية، كالأبيض والبيج.

2. لقطع الأثاث:

تتكشف موضة غرف نوم 2015، في باب الأثاث، عن:

- مزج بين النمطين العصري والكلاسيكي، يتمظهر من خلال وضع كرسيّ تقليدي يعود إلى الستينيات على جدار مطلي بأحد الألوان المذكورة أعلاه.

- اختيار ألوان الخشب الفاتحة، لعلّ السنديان هو الأكثر استعمالاً في هذا المجال.

- وضع السرير المزدوج في مكان بارز في الغرفة، مع تبيان ظهره الخشب.

3. لــ"الاكسسوارات":

- يحبذ تزيين الجدران بالمرايا، لإضفاء مزيد من الفسحة على الغرفة.

- لا بد من استعمال ستائر "الفوال" الشفافة، خصوصاً إذا كانت الألوان القوية سائدة في الغرفة.

- يمكن استعمال قطع السجاد الناعمة على الأرضية.

- لا مانع من تزيين الطاولة، إذا وجدت، بوعاء مليء بالورود الطبيعية، أو تعليق ساعة جذابة على أحد الجدران.

4. للإنارة:

لا يزال استعمال "الأباجورات" التي توضع على جانبي السرير موضة رائجة في غرف نوم 2015. كما ينصح بالإستعانة بالإنارة المخفية، إذا كان السقف منخفضاً.

*ملاحظة: عند استعمال ورق الجدران، ينصح باختياره مخططاً بشكل عمودي ليعطي علواً للغرفة الضيقة. ولا بد من استعمال البلاط للأرضيات بشكل مائل.

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