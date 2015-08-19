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محكمة جنح مركز سوهاج تجدد حبس متهم بترويج عملات مالية مزورة 15 يومًا

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محكمة جنح مركز سوهاج تجدد حبس متهم بترويج عملات مالية مزورة 15 يومًا محكمة جنح مركز سوهاج تجدد حبس متهم بترويج عملات مالية مزورة 15 يومًا

 

أرشيفية

​قررت محكمة جنح مركز سوهاج تجديد حبس المتهم “خ.إ” عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيق بعد اتهامه بترويج عملات مالية مزورة.

بدأت الواقعة عندما وردت معلومات لرئيس مباحث مركز سوهاج عن قيام المتهم بترويج عملات ورقية مزورة بقصد الإتجار، وعقب تقنين الإجراءات تم التأكد من صحة المعلومات من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم بترويج عملات مالية المزورة وبحوزته 4 آلاف جنيه فئة الـ100 جنيه.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق تم تجديدها إلى 15 يومًا.

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