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جريدة عيون الشرقية تنشر توصيات مؤتمر اليوم السابع لرعاية الصحف الإقليمية

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جريدة عيون الشرقية تنشر توصيات مؤتمر اليوم السابع لرعاية الصحف الإقليمية جريدة عيون الشرقية تنشر توصيات مؤتمر اليوم السابع لرعاية الصحف الإقليمية
ينشر اليوم السابع العدد الجديد من جريدة الشرقية، والتى يرأس مجلس إدارتها محمد فتحى ويرأس تحريرها ناجى عبد العزيز، حيث خصصت الجريدة صفحة كاملة لعرض توصيات مبادرة "اليوم السابع" لرعاية الصحافة الإقليمية ، وذلك فى إطار مبادرة اليوم السابع لتبنى الصحف الإقليمية.

وجاءت عناوين المبادرة تحت عنوان" نقابة الصحفيين ترعى مؤتمرا قوميا قريبا لحل مشكلات الصحافة المحلية، وأيضا توفير غطاء قانونى من النقابة للصحف الإقليمية والعاملين فيها، والسماح لمحررى الصحف الإقليمية بالالتحاق بعضوية النقابة.

وشملت مانشيتات الصفحة الأولى لجريدة عيون الشرقية، بقاء عبد السلام مرهون بنظافة الشرقية، وتقارير مجلس الوزراء ترصد معاناة الزقازيق ومدن المحافظة من القمامة، ومهلة شهرين لتنفيذ المشروعات والالتزام بالبرامج الزمنية.

وجاءت أبرز الموضوعات المنشورة فى العدد كالأتى:-


>- رئيس شركة مياه الشرب بالشرقية يعترف: قرى كثيرة مازالت تشرب مياها ملوثة
>- الصحة تشن حملات مكثفة على الأسواق لإعدام الأغذية الفاسدة
>- تطوير الميادين الكبرى بمدينة الزقازيق وسحب الأعمال من المقاول لتأخره فى التنفيذ
>- وزير الاستثمار يفتتح فرعين لشركتى بنزايون وصيدناوى بالزقازيق
>- ومحافظ الشرقية يؤكد أنه سيقف فى ظهر كل مسئول هدفه كنس البلد من الفاسدين
>- وكيل وزارة الصحة بالشرقية: قرارات المحافظ بإيقاف الأطباء عن العمل تضر المواطن وتخدم الطبيب
>- تحت رعاية محافظ الشرقية: كرنفال لعرض منتجات الأسر المنتجة والصناعات التى تشتهر بها المحافظة

ومن أبرز التحقيقات:


>- الدروس الخصوصية بعبع البيوت المصرية
>- وعيون الشرقية تنفرد بنشر تفاصيل حركة التنقلات الداخلية لضباط الشرطة

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