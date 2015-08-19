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تنظيم ورشة عمل بمكتبة دمنهور العامة عن قاعدة البيانات الأمريكية

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تنظيم ورشة عمل بمكتبة دمنهور العامة عن قاعدة البيانات الأمريكية تنظيم ورشة عمل بمكتبة دمنهور العامة عن قاعدة البيانات الأمريكية
افتتحت اليوم المهندسة نادية عبده نائب محافظ البحيرة ، ورشة عمل بمكتبة العامة بدمنهور بالتعاون مع القنصلية الأمريكية بالاسكندرية تحت عنوان قاعدة البيانات الاليكترونية الامريكية.

وتناولت الورشة اهمية استخدام المكتبة الاليكترونية الامريكية وكيفية الاستفادة منها وكذلك برامج ومنح التبادل التعليمي التي تقدمها وزارة الخارجية الأمريكية.

شارك فى ورشة العمل نادية ناصف – مدير مكتبة البحوث والمعلومات بالقنصلية الأمريكية بالإسكندرية ورحاب عبد الحميد – نائب مدير مكتبة البحوث والمعلومات بالقنصلية و عادل سمير – مسئول الشئون الثقافية بالقنصلية ، كما قامت القنصلية الامريكية باهداء المكتبة مجموعة من الكتب الامريكية التعليمية.

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مصر 365

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