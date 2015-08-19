تنظيم ورشة عمل بمكتبة دمنهور العامة عن قاعدة البيانات الأمريكية

افتتحت اليوم المهندسة نادية عبده نائب محافظ البحيرة ، ورشة عمل بمكتبة مصر العامة بدمنهور بالتعاون مع القنصلية الأمريكية بالاسكندرية تحت عنوان قاعدة البيانات الاليكترونية الامريكية.إعلان - Ads إعلان - Ads
وتناولت الورشة اهمية استخدام المكتبة الاليكترونية الامريكية وكيفية الاستفادة منها وكذلك برامج ومنح التبادل التعليمي التي تقدمها وزارة الخارجية الأمريكية.
شارك فى ورشة العمل نادية ناصف – مدير مكتبة البحوث والمعلومات بالقنصلية الأمريكية بالإسكندرية ورحاب عبد الحميد – نائب مدير مكتبة البحوث والمعلومات بالقنصلية و عادل سمير – مسئول الشئون الثقافية بالقنصلية ، كما قامت القنصلية الامريكية باهداء المكتبة مجموعة من الكتب الامريكية التعليمية.