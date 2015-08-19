بالصور..محافظ البحيرة يفتتح منفذا جديدا لتوزيع السوفالدى بالمجان

افتتح اليوم الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة منفذا جديدا بالمعهد الطبى القومى فى دمنهور لصرف علاج فيروس سى "السوفالدى" بالمجان ووزع المحافظ جرعات على 18 مريضا ممن استوفوا أوراقهم من خلال صندوق دعم الأدوية بالمحافظة.

رافق المحافظ خلال الافتتاح كلا من الدكتور علاء الدين عثمان وكيل وزارة الصحة والدكتور عبد الفتاح منيسى مدير المعهد الطبى القومى.

يذكر ان اجمالى المنافذ المخصصة لصرف عقار السوفالدى بلغت 10 منهم 4 منافذ تامين صحى و 4 لوزارة الصحة و منفذين بالمعهد الطبى القومى بدمنهور ما يساعد فى سرعة صرف العلاج ومنع تكدس المرضى.



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