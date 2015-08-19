محافظ المنوفية: إنشاء نادٍ رياضى واجتماعى للقوات المسلحة والمدنيين

عاين الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، صباح اليوم، أرض المحلج بجوار الكوبرى العلوى بشبين الكوم، لإنشاء ناد رياضى واجتماعى فيها للقوات المسلحة والمدنيين.

ورافق المحافظ وفد من القوات المسلحة واللجنة المكونة من مدير عام مديرية المساحة بالمنوفية ومدير عام الأملاك ورئيس شركة المياه الشرب والصرف الصحى ورئيس قطاع كهرباء المنوفية ورئيس حى غرب.

وقامت اللجنة بالرفع المساحى لقطعة الأرض، وذلك لإقامة ناد رياضى واجتماعى للقوات المسلحة والمدنيين عليها وإنشاء موقف انتظار سيارات أسفل النادى، وتبين من خلال المسح الشامل أن مساحة الأرض تبلغ 2 فدان و19 قيراطا و4 أسهم ما يعادل 11755 مترا تقريبا وجاهزة لبدء التنفيذ.

جاء ذلك عقب اجتماع اللواء أسامة فرج سكرتير عام محافظة المنوفية باللجنة المعنية برفع مساحة الأرض والتنسيق معهم، لوضع آليات العمل وسرعة الانتهاء من التنفيذ.

وعلى هامش الجولة تفقد عبد الباسط كورنيش الكوبرى العلوى المقام على مساحة 1000 متر تقريبا وشدد على سرعة الانتهاء منه فى الوقت المحدد وتوصيل كافة المرافق إليه ليصبح جاهزا، كما التقى عدد من المواطنين واستمع لشكواهم وطلباتهم، وأكد حرصه على حل مشاكلهم وتذليل كافة العقبات التى تواجه المواطن فى كافة القطاعات، مشيرا إلى أن مكتبة مفتوح للجميع ويعمل ضمن منظومة تهتم بالتطوير الخدمى والجمالى، ليشعر المواطن بالتحسن فى البنية الأساسية والشكل الحضارى لمدن وقرى المحافظة.