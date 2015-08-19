محافظ الإسماعيلية يتابع تنفيذ رفع القمامة والمخلفات من حى ثان

قام اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، بجولة ميدانية فى نطاق حى ثان لمتابعة حملات رفع القمامة والمخلفات والرتش وإزالة الإشغالات بعدد من المناطق التى كانت تعانى منذ فترة طويلة من التلوث البيئى.

وتضمنت جولة المحافظ متابعة سير العمل بمنطقة نهاية شارع الثلاثينى ومنطقة الحكر مرورا بتقاطع الثلاثينى وبداية الطريق إلى بورسعيد، حيث تم رفع وإزالة عدد من الإشغالات وصيانة ورفع كفاءة البلدورات وقص وتهذيب الأشجار وصيانة أعمدة الإنارة، وتركيب الكشافات الجديدة ورفع كميات كبيرة من القمامة والمخلفات بهدف استعادة الشكل الجمالى والوجه الحضارى للإسماعيلية.

ورافق المحافظ فى جولته المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية والأمير أبوزيد رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، ومحمد عبد المنعم رئيس حى ثان.

وأكد محافظ الإسماعيلية ضرورة استعادة الوجه الجمالى والحضارى لجميع شوارع الإسماعيلية، وأن تستعيد المدينة بريقها ونضارتها وضرورة الإسراع فى تنفيذ برامج خطة المحافظة للتعامل مع ملف النظافة العامة والإشغالات والتعامل بشكل مباشر لحل المشكلات المتعلقة بمنظومة النظافة العامة، والقضاء على ظاهرة انتشار تجمعات القمامة والمخلفات بالعديد من شوارع المدينة.

وأضاف المحافظ: لابد أن يشعر كل مواطن على أرض الإسماعيلية بالتغيير فى التعامل مع ملف ومنظومة النظافة العامة، وأشار إلى ضرورة تفعيل دور منظمات المجتمع المدنى والمشاركة الشعبية والمجتمعية جنبا إلى جنب مع الأجهزة التنفيذية حتى نستطيع تحقيق النجاح المستهدف للمنظومة.



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المحافظ أثناء الجولة



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منطقة صلاح حسب الله



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رفع القمامة من الشوارع



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المحافظ ورئيس حى ثان أثناء الجولة



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المحافظ يؤكد سرعة الانتهاء من تفعيل منظومة النظافة بالمنطقة