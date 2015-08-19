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تعليم الكبار بالإسماعيلية ينسق مع الأوقاف لمحو أمية 4000 مواطن

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تعليم الكبار بالإسماعيلية ينسق مع الأوقاف لمحو أمية 4000 مواطن تعليم الكبار بالإسماعيلية ينسق مع الأوقاف لمحو أمية 4000 مواطن
قالت نورهان سيد عيد مدير فرع الإسماعيلية للهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية إنها عقدت اجتماعا تنسيقيا مع الشيخ على عسل مدير إدارة الأوقاف بالإسماعيلية، وذلك لبحث ومناقشة آليات استثمار جهود المديرية فى القضاء على الأمية واستثمار خطباء المساجد والأئمة لحث المواطنين على التعليم ومحو أميتهم وفتح فصول لتعليم الكبار بدور المناسبات بالمساجد .

وأشارت نورهان إلى أن الفرع سوف يعقد الامتحانات يوميا بقرى ومراكز المحافظة تيسيرا على المواطنين حيث يتم عقد الامتحان لعدد 4000 مواطن يوم الأحد الموافق 30 أغسطس 2015 فى ادارتى القنطرة شرق وغرب والاثنين 31 أغسطس فى إدارة فايد والثلاثاء 1 سبتمبر فى مدينة الاسماعيلية والأربعاء 2 سبتمبر فى مركز الإسماعيلية والخميس 3 سبتمبر فى التل الكبير والأحد 6 سبتمبر فى أبو صوير والاثنين 7 سبتمبر فى القصاصين.

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