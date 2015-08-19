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مؤسسة حارتنا ترعى عروضا رياضية لطلبة الثانوية الفنية بالإسكندرية

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مؤسسة حارتنا ترعى عروضا رياضية لطلبة الثانوية الفنية بالإسكندرية مؤسسة حارتنا ترعى عروضا رياضية لطلبة الثانوية الفنية بالإسكندرية
نظمت الإدارة العامة للتعليم الفنى بالإسكندرية بالتعاون مع مؤسسة حارتنا المصرية لتنمية المجتمع عرض رياضيا لطلاب المدارس الفنية والذى تتراوح أعمارهم من 14 إلى 18 سنه.

من جانبه قال إيهاب زكريا – رئيس مجلس إدارة مؤسسة حارتنا المصرية لتنمية المجتمع أن هذا الحدث يعد الأول من نوعه فى مجال التعليم الفنى، وهو خطوة عملية لما طالب به الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مؤتمره بضرورة الإهتمام بالشباب، ويأتى إيماناً منا بأهمية بناء الأجيال الناشئة على المبادئ والقيم المنضبطة والإلتزام والأخلاق الحميدة، وتعريف الطالب بالحياه وما يقدمة الجيش المصرى من خدمات للمجتمع بصفة عامة ومشروعات قومية، وذلك فضلاً عن دورة الأساسى من تضحيات فى سبيل الحفاظ على أرواح المواطنين.

ونوه "إيهاب" أن هذا العرض ليس قاصراً على الطلاب البنين فقط ولكنه شمل أيضاً البنات، وتم عرض بعض التدريبات البدنية الخفيفة الاخرى.

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مصر 365