رئيس شركة مياه القناة: نستكمل حل مشكلات صرف جنوب بورسعيد

أكد المهندس على حسين رئيس شركة المياه والصرف الصحى بمحافظات القناه، بأنه بحث مع اللواء مجدى نصر الدين محافظ بورسعيد آخر المستجدات بخصوص مشاكل المياه والصرف الصحى بجنوب بورسعيد.

وقال حسين إن اللقاء الذى حضره كل من سكرتير عام المحافظة والسكرتير المساعد والمهندس عاشور أبو المعاطى رئيس قطاع بورسعيد والمهندس ومحمد البولاقى مساعد رئيس القطاع للصرف الصحى، ناقش المشروعات الجارى تنفيذها بمحافظات القناة "الإسماعيلية – السويس - بورسعيد".

وأشار رئيس شركة المياه والصرف الصحى بمحافظات القناة، إلى أن المشروعات تنقسم إلى ثلاثة محاور، الأول، مشروعات انتهت وستدخل الخدمة خلال هذا الشهر، وتشمل صرف صحى القصاصين، والمرحلة الأولى من صرف صحى حنيفة وكبريت بالسويس والثانى مشروعات انتهت لكن أسباب فنيه تمنع دخولها الخدمة، وهى محطة الهيئة ببور فؤاد، ومحطتى الصديق بجنوب بورسعيد، وستحل مشاكلها خلال النصف الأول من سبتمبر المقبل، والمحور الثالث مشروعات جارى تنفيذها بنسب تتجاوز الـ70 %، وسيتم دخولها الخدمة اعتبارًا من بداية العام المالى 2015- 2016، ومنها توسعات صرف صحى عتاقة بالسويس، وفايد والتل الكبير، وقريتى الظاهرية وأبو عاشور، كمرحلة أولى، الأمل ببورفؤاد، ورافع العكرة بالقنطرة غرب، وتوسعات محطة مياه القنطرة غرب.

وتابع حسين :هناك مشروعات هامة سيتم مناقشتها على المستوى الوزارى، وهى خطى طرد العبور والأمل ببورفؤاد، وخط طرد 10 S بالقابوطى، مع إعادة تطوير خط رفع ميدان بورسعيد بالإسماعيلية، وازدواج خط طرد الجبليات بالسويس، وإعادة دراسة صرف صحى حوض الدرس بالسويس.