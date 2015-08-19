تقرير فرنسي: عمر جابر يخطف أنظار مدرب بوردو والصفقة تقترب

خطف أداء عمر جابر لاعب نادي الزمالك أنظار ويلي سانيول المدير الفني لنادي بوردو ليصبح اللاعب قريب من إتمام انتقاله إلى النادي الفرنسي حسبما أكدت تقارير فرنسية.

عمر جابر سافر يوم الاثنين إلى فرنسا لقضاء فترة معايشة مع نادي بوردو الفرنسي.

وبالفعل ظهر لاعب الزمالك في تدريبات نادي بوردو وينتظر أن يعود من جديد إلى القاهرة قبل أن يتقدم النادي الفرنسي بعرض رسمي للحصول على اللاعب.

شاهد - فيديو عمر جابر في تدريبات بوردو

وأكد موقع (getfootballnewsfrance) الفرنسي الشهير إن عمر جابر لفت أنظار مدرب بورتو بعد أدائع في التدريبات.

وأشار الموقع الفرنسي وعلى حسب مصادره الخاصة المقربة من نادي بوردو إن النادي الفرنسي أُعجب كثيرا بمستوى جابر ويستعد لتقديم عرض رسمي لضم لاعب الزمالك.

وأوضح الموقع إن وكيل عمر جابر سافر بالفعل إلى فرنسا للوصول إلى اتفاق بين النادي الفرنسي والزمالك قبل أن ينضم اللاعب إلى بوردو. وهي الصفقة التي على وشك أن تتم.