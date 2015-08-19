أخبار عاجلة

عاجل: “بالأسماء”.. اشتباكات عنيفة منذ قليل بين الجيش ومسلحين بالعريش وسقوط شهداء ومصابين وسيارات الإسعاف تهرع إلى مكان الاشتباكات والجيش يثأر للمجندين -
إعلام الأزهر تخصص سؤال كامل عن "مبارك" بامتحان اللغة الإنجليزية -
أستاذ بالأزهر يطلق حملة لمقاطعة "الأفلام الهابطة" لمواجهة التحرش -
مواطن سوري يروي مأساة خان شيخون -
كشف غموض العثور على فلاح "فاقد الوعي وبجانبه ملابس حريمي" بالدقهلية -
الشرطة تعيد فتاة تركت المنزل هربا من سوء معاملة والدها -
ما هو المسجد الذي أمر النبي بهدمه ؟ -
ننشر أقوال ''طفلة البدرشين'' التي تعرضت للاعتداء الجنسي من والدها -
علاء عبد المنعم: قانون الهيئات القضائية يُسيء لسمعة مصر في الخارج -
السيسي يغادر واشنطن بعد زيارة استمرت 6 أيام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

تقرير فرنسي: عمر جابر يخطف أنظار مدرب بوردو والصفقة تقترب

Google+ Print
تقرير فرنسي: عمر جابر يخطف أنظار مدرب بوردو والصفقة تقترب تقرير فرنسي: عمر جابر يخطف أنظار مدرب بوردو والصفقة تقترب

خطف أداء عمر جابر لاعب نادي الزمالك أنظار ويلي سانيول المدير الفني لنادي بوردو ليصبح اللاعب قريب من إتمام انتقاله إلى النادي الفرنسي حسبما أكدت تقارير فرنسية.

عمر جابر سافر يوم الاثنين إلى فرنسا لقضاء فترة معايشة مع نادي بوردو الفرنسي.

وبالفعل ظهر لاعب الزمالك في تدريبات نادي بوردو وينتظر أن يعود من جديد إلى القاهرة قبل أن يتقدم النادي الفرنسي بعرض رسمي للحصول على اللاعب.

شاهد - فيديو عمر جابر في تدريبات بوردو

وأكد موقع (getfootballnewsfrance) الفرنسي الشهير إن عمر جابر لفت أنظار مدرب بورتو بعد أدائع في التدريبات.

وأشار الموقع الفرنسي وعلى حسب مصادره الخاصة المقربة من نادي بوردو إن النادي الفرنسي أُعجب كثيرا بمستوى جابر ويستعد لتقديم عرض رسمي لضم لاعب الزمالك.

وأوضح الموقع إن وكيل عمر جابر سافر بالفعل إلى فرنسا للوصول إلى اتفاق بين النادي الفرنسي والزمالك قبل أن ينضم اللاعب إلى بوردو. وهي الصفقة التي على وشك أن تتم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو: عمرو أديب يعرض على المصريين وظيفة “حقيقية” بـ 400 ألف جنيه.. والوظيفة يعشقها الشعب المصري

بالفيديو: عمرو أديب يعرض على المصريين وظيفة “حقيقية” بـ 400 ألف جنيه.. والوظيفة يعشقها الشعب المصري

فيديو| بكري: «مش معقول أن الجيش السوري يضرب شعبه بالكيماوي»

فيديو| بكري: «مش معقول أن الجيش السوري يضرب شعبه بالكيماوي»

عمرو دياب يرد على خبر زواجه من دينا الشربينى.. فيديو

عمرو دياب يرد على خبر زواجه من دينا الشربينى.. فيديو

فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟

فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟