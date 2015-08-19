سلة - بالفيديو .. مصر تسحق الجابون في افتتاح كأس الأمم الإفريقية

تغلب منتخب مصر لكرة السلة على نظيره الجابوني في افتتاح كأس الأمم الإفريقية لكرة السلة 2015 بنتيجة 96-49 في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة والبطولة.

وتألق في صفوف المنتخب المصري إبراهيم الجمال لاعب النادي الأهلي والذي سجل 14 نقطة وأضاف 6 متابعات. كما سجل إيهاب أمين 11 نقطة بالإضافة لـ4 تمريرات حاسمة.

وسجل عمر عرابي لاعب ارتكاز الجزيرة 11 نقطة وأضاف 7 متابعات و3 تصدي. وأضاف عاصم مرعي المحترف في دوري الجامعات الأمريكي 10 نقاط و6 متابعات و3 تمريرات حاسمة.

بينما كان ستيفان لاسمي وفريدي أوبام هما أكبر مسجلي فريق الجابون برصيد 9 نقاط.

وتضم البطولة التي تقام في رادس بتونس والتي تستمر فعالياتها من اليوم، 19 أغسطس حتى 30 أغسطس 16 فريقا مقسمة لأربع مجموعات كل مجموعة تضم أربعة فرق. تواجه كل فرقة نظيراتها في نفس المجموعة قبل أن تتحول البطولة لنظام مواجهات مباشرة وخروج المغلوب.

وتضم مجموعة مصر بالإضافة للجابون كلا من الكاميرون ومالي.

ويواجه الفريق المصري منتخب الكاميرون يوم الجمعة 21 أغسطس في السابعة والنصف مساءا. قبل أن يلتقي نظيره المالي في ختام مباريات المجموعة يوم الأحد 23 أغسطس في السابعة والنصف. وذلك قبل الانتقال لمرحلة خروج المغلوب.

شاهد ملخص المباراة

معلومات إضافية

-الفرق المشاركة في البطولة

مجموعة 1 (نيجيريا – تونس – أوغندا – إفريقيا الوسطى)

مجموعة 2 (السنغال – أنجولا – موزمبيق – المغرب)

مجموعة 3 ( مصر – مالي – الكاميرون – الجابون)

مجموعة 4 (كوت ديفوار – الجزائر – زيمبابوي – الرأس الأخضر)

قائمة لاعبي مصر في البطولة بالأرقام

1- كمال خليفة (الاتحاد السكندري)

4- إيهاب أمين (تكساس إيه آند إم - أمريكا)

5- عمر الجندي/جنيدي (الجزيرة)

6- رامي جنيدي (الزمالك)

9- إبراهيم الجمال (الأهلي)

10- أحمد توفيق (الجزيرة)

11- أحمد علي (سي إس يو بي - أمريكا)

12- يوسف شوشة (سبورتينج)

14- رامي عبدالله (الاتحاد السكندري)

30- أحمد المراغي (سبورتينج)

50- عاصم مرعي (إم إس يو إم – أمريكا)

55- عمر عرابي (الجزيرة)