الأهلي: اتحاد الكرة يعاملنا بقوة بعد تهديد مرتضى بحبسهم ' بالجلابية '

واصل مسؤولو النادي الأهلي هجومهم الحاد على اتحاد الكرة بعد قرار إيقاف لاعبه أحمد الشيخ 4 أشهر وتغريمه 133 ألف جنيه.

وقال عماد وحيد عضو مجلس إدارة الأهلي: "اتحاد الكرة يتعامل بقوة مع الأهلي، لأنه يعلم أن مسؤوليه يسلكون الإجراءات القانونية اللازمة".

وأضاف في تصريحات لقناة الحياة2: "وفي نفس الوقت، يخافون الطرف الآخر، رئيس نادي الزمالك الذي هدد أحد أعضاء الاتحاد باحتجازه في بيته بالجلابية".

وتابع: "مسؤولو اتحاد الكرة ينكرون ذلك، ولكنها الحقيقة".

وأشار عضو مجلس إدارة الأهلي إلى أن موقف ناديه سليم تمامًا في ضم أحمد الشيخ، مؤكدًا أن العقوبة التي وقعها أحمد الشيخ غير سليمة قانونيًا.

وأكد أن ناديه لن يستسلم حفاظًا على حقوقه في اللاعب، وأنه سيتقدم بطعن للجنة التظلمات، ثم اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية.