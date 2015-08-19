فيريرا: محمد إبراهيم قدم أداء طيبا أمام الاتحاد رغم ابتعاده الطويل

أشاد جوزفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك بمحمد إبراهيم صانع ألعاب الأبيض الذي اشترك في الشوط الثاني من مباراة الاتحاد في ربع نهائي كأس مصر.

وفاز الزمالك على الاتحاد 4-2 بركلات الترجيح في لقاء دخل فيه محمد إبراهيم في الشوط الثاني.

وقال فيريرا عبر موقع الزمالك الرسمي: "محمد إبراهيم قدم مستوى طيبا رغم فترة غيابه الطويلة عن الملاعب بجانب زملائه أيضا".

وأضاف "الجهاز الفني واللاعبون عاهدون على الفوز بكأس مصر ولن يفرطوا فيه رغم الإجهاد الشديد من توالي المباريات وتلاحم المواسم".

ويلعب الزمالك مع سموحة في نصف نهائي كأس مصر يوم 17 سبتمبر المقبل.