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ارتفاع عدد وفيات سجن الوادى الجديد إلى11 حالة بينهم 5 بالإجهاد الحرارى

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ارتفاع عدد وفيات سجن الوادى الجديد إلى11 حالة بينهم 5 بالإجهاد الحرارى ارتفاع عدد وفيات سجن الوادى الجديد إلى11 حالة بينهم 5 بالإجهاد الحرارى
أعلنت مديرية الشئون الصحية بالوادى الجديد عن وصول حالتين جديدتين لاثنين من السجناء المصابين بالإجهاد الحرارى وتم نقلهم لغرفة العناية المركزة؛ حيث لفظا أنفاسهما الأخيرة وتبين أنهما عبد العال مصطفى على 57 سنة والذى توفى فور وصوله إلى المستشفى ورجب خميس عبد الوهاب 35 سنة والذى توفى داخل غرفة العناية المركزة، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق ليرتفع بذلك عدد حالات الوفيات إلى 5 حالات نتيجة الاجهاد الحرارى.

وكانت مشرحة مستشفى الخارجة العام قد استقبلت على مدار الأسبوع الماضى 9 حالات وفيات من سجن الوادى الجديد والذين تم تشخيص حالاتهم بمعرفة مفتش الصحة على انها وفاة نتيجة انخفاض فى الدورة الدموية مما تسبب فى حدوث ازمات بين المختصين بالشئون الصحية لعدم توافق تلك التقارير، والتى اثبتت دفاتر دخول مرضى مستشفى الحميات وجود حالتين لسجناء مسجلين بارتفاع فى درجات الحرارة، واستقبلتهم المستشفى لمدة نصف ساعة فقط وهما أيمن فتحى محمود ومصطفى أحمد محمد، وتم اخراجهما بداعى التمارض وعدم وجود داعى للمكوث بالمستشفى وبعد عودتهما للسجن لقي الأول حتفه، وتم نقله للمشرحة على الرغم من ثبوت دخولهما المستشفى وفقا لدفاتر الاستقبال بمستشفى الحميات، وتم ادراج الحالة ضمن حالات الاجهاد الحرارى ولم يتم إخطار الوزارة باسم الحالة بعد صدور تقرير الطب الشرعى بتشخيص مختلف عن الاجهاد الحرارى.
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مصر 365