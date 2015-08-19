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مصرع مواطن وإصابة 4 فى مشاجرة بالأسلحة النارية بالإسماعيلية

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مصرع مواطن وإصابة 4 فى مشاجرة بالأسلحة النارية بالإسماعيلية مصرع مواطن وإصابة 4 فى مشاجرة بالأسلحة النارية بالإسماعيلية
لقى مواطن مصرعه وأصيب أربعة آخرين نتيجة نشوب مشاجرة بالقنطرة شرق فى الإسماعيلية.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من العميد هشام مروان مأمور مركز القنطرة شرق بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء بين عائلتين أسفرت عن مصرع شخص وإصابة أربعة آخرين وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعمة بقوات الأمن المركزى والتدخل السريع لفض المشاجرة.

وأكدت التحريات نشوب المشاجرة بين كل من (س . م . ن) و (ن . م . م) و(ع. س . م) و(ع . خ . م) وآخرين "طرف اول" وكل من (س . ع . م) أصيب بجرح قطعى فى الرأس و(أ . م . م) أصيب بكسر فى عظمة الكعب و(ع . ع .ع ) أصيب بجرح تهتكى فى القدم اليمنى و(إ . أ .ا ) أصيب بطلق فى الساق اليسرى "طرف ثانى" وأسفرت المشاجرة عن مصرع (ع . م . خ ) 15 سنة إثر إصابته بطلق نارى فى الصدر حال مروره وقت بالصدفة فى مسرح المشاجرة، وأضافت التحريات أن سبب المشاجرة يعود إلى خلافات قديمة بين الطرفين قد تجددت بينهما.

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على طرفى المشاجرة ونقل المصابين إلى مستشفى الإسماعيلية العام، وتحرير المحضر رقم 1478 إدارى القنطرة شرق لسنة 2015 وبإحالته إلى النيابة العامة صرحت بدفن الجثة بعد تشريحها وطلبت وتحريات المباحث وسؤال المصابين وأطراف المشاجرة.

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مصر 365