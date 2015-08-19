للرياضيين.. اديها لحوم مشوية وخد طبق سلطة بعد التمرين

ممارسة التمارين الرياضية تعد من أهم الأنشطة التى يجب القيام بها فى جميع مراحل العمر، وبالطبع فهى تقى من الإصابة بالعديد من الأمراض على رأسها أمراض القلب والأعصاب.

الدكتور خالد يوسف أخصائى السمنة والنحافة يؤكد أنه على الرغم من أهمية ممارسة الرياضة، إلا أن هذا النشاط يحتاج إلى نوع خاص من التغذية الصحية، والتى ترفع من كفاءته وقدرته على تحقيق نتائج أفضل، كما تقى من التعرض لبعض المضاعفات التى تنتج من الإسراف فى ممارسة التمارين الرياضية.

من أهم تلك الأطعمة تبعا لرأى خالد البروتينات واللحوم الحمراء والبيضاء، والتى تمد الجسم بالطاقة التى يحتاجها أثناء ممارسة التمارين الرياضية، كما تعمل على تقوية الكتلة العضلية والنسيج العضلى بالجسم.

ولذا ينصح جميع الرياضيين بالحرص على تناول قطعة من البروتين منخفض الدهن، ويفضل أن تكون اللحوم معدة بطريقة الشوى لضمان أعلى فائدة مع أقل عدد من السعرات الحرارية.

كما ينصح خالد بالحرص على تناول طبقا من السلاطة الخضراء فور الانتهاء من التمارين الرياضية، لتعويض الجسم ما يفقده من معادن هامة أثناء عملية التعرق، كما يمد الجسم بجميع العناصر والفيتامينات الأخرى والتى يحتاجها للحفاظ على قدرته الحركية ونشاطه البدنى.