صحيفة فرنسية: الأسماك الدهنية والزيوت النباتية مفيدة لسلامة المخ

نشرت صحيفة لو فيجارو الفرنسية دراسة عن ضرورة تناول الأطعمة والتنوع فى مصادرها لما لها من دور مهم فى تنمية العقول وتقوية الذاكرة، وقال التقرير، إن السكر والأكسجين أهم عاملان يجعلان المخ البشرى فى حالة يقظة، ولكن بالطبع لن يكتفى بعنصرين فهناك الكثير من العناصر الغذائية التى تعمل على تغذية العقل وتقوية الذاكرة.

وأشارت إحدى الدراسات أن العقل يستهلك 20 % من السعرات الحرارية التى يحتاجها الجسم و40% من نسبة الأكسجين الواصلة إليه، ولذلك فإن تناول الدهون والسعرات الحرارية بكميات كبيرة يعد خطراً أيضاً وكذلك الاطعمة شديدة الملوحة فهم يعملان على سد الشرايين.

وقالت الدراسة أن افضل الأطعمة على الإطلاق وأكثرهم فائدة هى الأسماك الدهنية كالسلمون والماكريل والسردين، لما يحتويه على نسبة عالية من الأوميجا 3 وهى غذاء قوى للغشاء الذى يحيط بالمخ ويقوى الخلاية العصبية، وتساعد فى التذكر، وعلى الرغم من فائدتها العظيمة إلا أنها ليست المصدر الوحيد للأوميجا3، حيث يوجد فى فول الصويا وبذر الكتان والزيوت النباتية مثل "الجوز وبذور اللفت".

وقال الدكتور جون مارى بور عضو بالأكاديمية الوطنية للطب، أن سلامة المخ تتعلق بـ40 نوع من الأغذية منهم 13 نوع من الفيتامينات و15 من المعادن والعناصر النادرة و8أحماض أمينية، ومن 2 إلى 4 أحماض دهنية، ومن أهم الفيتامينات "ب1" ويحتوى عليه الاطعمة الطازجة والفواكه المجففة وهو يساعد على امتصاص الجاوكوز فى الدماغ، وفيتامين "سى" له دور هام أيضاً.

وأضاف جون مارى بور أن نقص الحديد فى الدم يجعل المخ عرضه لتاخر النمو ويساعد فى تاخير التعلم والعجز المعرفى، وممكن الحصول عليه من الخضروات او تناول الخميرة بكمية من 10 إلى 12 جم يومياً.



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