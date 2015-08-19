6 نصائح للسفر فى الموجة الحارة أهمها استريح كل ساعتين واغسل وشك وإيديك

من منا لا يحلم بالساحل ورمال الإسكندرية وهواء شرم فى تلك الأجواء الساخنة؟ فالبعض يشد الرحال للمصايف للترفيه ولكى ينقذ نفسه من الموجة الحارة بالبحر والبسين.

الدكتور أيمن محمد أخصائى الجلدية والتناسلية نصح الراغبين فى السفر للمصايف بعدة نصائح خلال الموجة الحارة، حتى يتمكنوا من الوصول إلى المصيف بسلام والاستمتاع التام بالهواء والبحر دون التعرض لمشكلات ضربات الشمس أو مشكلات جلدية "عشان المصيف يعدى على خير".

نصائح للمسافرين للمصايف أثناء طريق الرحلة

>ونصح محمد بعدة نصائح خلال رحلة السفر على المسافر أن يتبعها ويراعيها كى يسلم من أمراض الصيف وتقلبات الموجة الحارة:

- اصطحب معك كمية كافية من المياه الباردة وتناولها بكمية كبيرة خلال طريق سفرك

>- استرح كل ساعتين على أقصى تقدير لتغسل وجهك وكفيك وما ظهر من جسمك بماء بارد ثم تعاود القيادة

>- اهتم بالمكوث فى الظل كل ساعتين على أقصى تقدير ولا تخرج من سيارتك كثيرًا وتتنقل بين جو التكييف وجو طريق السفر الساخن

>- كل ساعة على الطريق توقف لتتناول مشروبًا مضافًا إليه العسل أو الفواكه الطبيعية

>- تناول الخضراوات والفاكهة طوال الطريق، واصطحب بعضها منها لتتناولها طوال طريقك

>- عند الوصول إلى وجهتك لا تتعرض للشمس كثيرًا ونل قسطًا من الراحة وخذ دشًا باردًا