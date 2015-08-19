«المالكي» ينهي زيارته لإيران بعد لقاء «خامنئي وروحاني»

عاد إلى العاصمة العراقية بغداد، اليوم الأربعاء، نائب الرئيس العراقى، نورى المالكى، بعد انتهاء زيارته إلى إيران.

ونقلت قناة السومرية نيوز، عن مكتب المالكى: “إن نورى المالكى عاد إلى بغداد قادمًا من الجمهورية الإسلامية الإيرانية”، مضيفًا أن عددًا من نواب ائتلاف دولة القانون وحزب الدعوة الإسلامية كانوا فى استقباله.

وغادر المالكى، الجمعة الماضى، إلى إيران فى زيارة رسمية، والتقى عددًا من المسؤولين الإيرانيين أبرزهم المرشد الأعلى، على الخامنئى، ورئيس الجمهورية، حسن روحانى.

والجدير بالذكر أن اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق بسقوط الموصل طالبت بإحالة نورى المالكى إلى القضاء بعد أن حملته بصفته رئيس الحكومة والقائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال العام الماضى، المسؤولية المباشرة ومعه 35 مسؤولًا آخرين.